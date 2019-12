Verzekeraars sluiten high speed e-bikes uit

Het gaat om ABN Amro, Generali, Klaverblad en ZLM. Deze verzekeraars omschrijven e-bikes – die wél gedekt zijn op de AVP – in hun voorwaarden als 'een fiets met elektrische motor die tot 25 kilometer per uur helpt bij het trappen, of waarvoor geen rijbewijs verplicht is'. Daarmee worden high speed e-bikes uitgesloten.

Tot 45 kilometer per uur

Met de steeds populairdere high speed e-bikes (ook wel speed pedelecs) kunnen met meetrappen snelheden tot 45 kilometer per uur worden gehaald. Om de snelle e-bike te besturen is een bromfietsrijbewijs (AM) nodig. Veel verzekeraars bepaalden vorig jaar al dat hun AVP geen dekking biedt voor schade veroorzaakt met een highspeed e-bike, maar zetten dat nog niet zwart op wit in hun voorwaarden. Dit geldt voor onder meer ANWB, Lancyr en Unigarant.

Dilemma

ABN Amro schetste het dilemma toen als volgt: ‘Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een elektrische fiets is gedekt via de AVP. Wij denken overigens wel na of dit zo blijft voor de high speed e-bike. Immers, als dergelijke vervoermiddelen sneller kunnen dan 25 km p/u, dan vallen ze onder de definitie van een bromfiets waarvoor de bezitter verzekeringsplichtig is.’ In de vernieuwde AVP van ABN Amro zijn high speed e-bikes dus alsnog uitgesloten.



Nationale-Nederlanden sprak destijds van een ‘grijs gebied’. Ook ZLM maakte vorig jaar nog geen onderscheid tussen een ‘gewone’ en een ‘high speed’ e-bike, maar kondigde al wel aan de voorwaarden op dit punt voor 1 mei 2016 tegen het licht te gaan houden.

Wettelijke aansprakelijkheid

Voor je speed pedelec is naast een bromfietsrijbewijs een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) nodig. Daar zijn inmiddels speciale polissen voor, zoals de High speed e-bike verzekering van Enra of die van concurrent Unigarant.



Bron: Consumentenbond/Moneyview

Lees ook: