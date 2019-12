Verzekeraars spelen in op hogere schadevergoedingen

Rechters in ons land kennen steeds vaker schadevergoedingen toe van meer dan €1 miljoen. Is het verzekerd bedrag op een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (kortweg AVP) ontoereikend, dan draait de verzekerde in zo’n situatie zelf op voor het meerdere.

Naar €2,5 miljoen

ABN Amro zegt verzekerden te wijzen op deze tendens en te overwegen om te stoppen met het aanbieden van het verzekerde bedrag van €500.000. De klant kan dan alleen nog kiezen voor €1,25 of €2,5 miljoen. Datzelfde geldt voor Allianz. Interpolis schrapt later dit jaar de mogelijkheid om te kiezen voor €1 miljoen en biedt vanaf dat moment alleen nog €2,5 miljoen aan. Nationale-Nederlanden beraadt zich nog om het verzekerd bedrag van €2,5 miljoen, dat nu alleen bij de ZPP-polissen kan worden gekozen, ook online en bij zusterbedrijf ING als optie aan te bieden.

(Iets) hogere premie

Kroodle overweegt een hogere limiet aan te bieden als optie. ‘De reden dat wij dit niet standaard aanbieden, is dat de klant hier niet altijd voor wil betalen’, aldus Kroodle’s Leon Landman. Een hoger verzekerd bedrag betekent immers ook een hogere premie. De AVP is echter een relatief goedkope verzekering. Gemiddeld scheelt een verzekerd bedrag van €2,5 miljoen slechts enkele euro’s aan premie per jaar.

Tussenpersonen

Ook tussenpersonen spreken zich uit over de trend van hogere schadevergoedingen. Zo is het beleid bij United Insurance om de verzekerde som van de AVP niet lager aan te bieden dan €1,25 miljoen. Bij Lancyr is dit zelfs €2,5 miljoen. André Bastiaansen van EAG Assuradeuren stelt: ‘Wij streven al jaren naar aanpassing van verzekerde sommen. In een aantal gevallen hebben wij zelfs besloten om AVP-verzekeringen te beëindigen omdat de cliënt tegen een verhoging van de verzekerde som is. Momenteel gaan wij uit van een minimum van €1 miljoen, maar we zijn voorstander van een verzekerde som van €2,5 miljoen’.

Bron: Consumentenbond