Verzekeren high speed e-bike grijs gebied

Nieuws|De opmars van de zogeheten speed pedelec (een e-bike die met meetrappen tot 45 kilometer per uur kan rijden) zorgt momenteel voor de nodige vragen. Wel of geen helmplicht? Wel of geen kenteken nodig - en zo ja, welke? En: wel of geen dekking via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)?

Om met de laatste vraag te beginnen: bij de meeste verzekeraars dekt de aansprakelijkheids- verzekering voor particulieren (AVP) niet. Bij sommige (nog) wel, zoals bij ABN Amro: "Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een elektrische fiets is gedekt via de AVP. Wij denken overigens wel na of dit zo blijft voor de high speed e-bike. Immers, als dergelijke vervoermiddelen sneller kunnen dan 25 km p/u, dan vallen ze onder de definitie van een bromfiets waarvoor de bezitter verzekeringsplichtig is."

En ZLM Verzekeringen: "Wij maken op dit moment nog geen onderscheid tussen een ‘gewone’ en een ‘high speed’ e-bike. Door nieuwe Europese regelgeving moeten vanaf 1 januari 2017 high speed e-bikes een bromfietskenteken hebben. Wij zullen gaan beoordelen of we onderscheid moeten gaan maken in onze voorwaarden. Als we een wijziging doorvoeren, zal dit waarschijnlijk al per 1 mei 2016 zijn."

Brom- of snorfiets

Door de huidige regelgeving kúnnen fabrikanten een high speed e-bike nu ook nog laten keuren als een snorfiets. Daarbij wordt alleen gekeken naar de constructiesnelheid zonder meetrappen. Is die maximaal 25 kilometer per uur? Dan is het een snorfiets. Dat betekent dat je een blauwe kentekenplaat moet hebben in plaats van een gele én dat je - in elk geval tot 1 januari 2017 - geen helm op hoeft. Daarna is echter, als het aan minister Schultz ligt, een motorhelm verplicht.

Een grijs gebied dus, meent ook verzekeraar Nationale-Nederlanden: "Omdat het aan de ene kant een fiets is en aan de andere kant een motorvoertuig dat harder gaat dan 25 km/u zijn de voorwaarden multi-interpreteerbaar. Er zijn situaties denkbaar waarin wel vergoed wordt en situaties waarin niet vergoed wordt. Om geen verkeerde verwachtingen te wekken bij klanten, heeft het onze voorkeur nu aan te geven dat er geen dekking is onder de AVP."

Geen dekking op de AVP

Snor- of bromfiets, je moet voor je speed pedelec een bromfietsrijbewijs (AM) hebben en een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Daar zijn inmiddels speciale polissen voor zoals de High speed e-bike verzekering van Enra, of die van concurrent Unigarant. Met dit alles in het achterhoofd hebben de meeste verzekeraars bepaald dat hun AVP geen dekking biedt voor schade veroorzaakt met een high speed e-bike. Dit geldt onder meer voor ANWB, Klaverblad, Lancyr, Unigarant en - sinds 1 november 2017 - Allianz.

Bron: Consumentenbond

