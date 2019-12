Verzekeruzelf.nl heeft weer een nieuwe AVP

Testresultaat omhoog…

Het Testresultaat van de aansprakelijkheidsverzekering gaat van een 6,7 naar een 7,3. Dat is zelfs een fractie hoger dan Reaal. De verschillen: Verzekeruzelf.nl kent geen dekking voor het jagersrisico, maar biedt wél keuze uit meerdere verzekerde bedragen (€1,25 of €2,5 miljoen) en eigen risico’s. Daarnaast is de AVP van Verzekeruzelf.nl direct opzegbaar, ook in het eerste jaar.

…maar de premies ook

Verzekerden zijn in de nieuwe situatie wel duurder uit. De jaarpremie voor gezinnen en alleenstaanden met kinderen gaat van (afgerond) €70 naar €76, en voor singles van €41 naar €44. Dat is in alle situaties meer dan bij Reaal (online), waar je bovendien standaard voor €2,5 miljoen verzekerd bent.

Vaker gewisseld

Het is niet bepaald de eerste keer dat Verzekeruzelf.nl van AVP wisselt. In het verleden betrok het label van Intrasurance de verzekering ook al van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en het inmiddels opgedoekte London.

Bron: Consumentenbond/MoneyView/Verzekeruzelf.nl

