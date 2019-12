Vrijwilligers bijna altijd gedekt bij schade

Nieuws|Mantelzorgers en andere vrijwilligers zijn via hun gemeente bijna altijd verzekerd tegen aansprakelijkheid en schade. Gemeenten geven hierover onvoldoende informatie op de website.

Wie bijvoorbeeld scheids- of grensrechter is bij de lokale sportvereniging, kan schade verhalen via de vrijwilligersvereniging van zijn gemeente. Minimaal 383 van de 388 Nederlandse gemeenten hebben zo’n vereniging. Dus als de scheidsrechter bijvoorbeeld een bal tegen het hoofd krijgt en zijn bril gaat kapot, kan hij een schadeformulier invullen. Dit schadeformulier vind je op de website van de gemeente.

Ook voor mantelzorgers

Onderzoek van het Aansprakelijkheids Informatie Centrum wijst uit dat websites van de gemeenten hierover geen of onvolledige informatie geven op hun website. Verder doen ze op hun site voorkomen alsof mantelzorgers geen gebruik kunnen maken van de verzekering. Dit terwijl deze groep duidelijk vermeld staat in de polisvoorwaarden van onder meer Centraal Beheer.

Centraal Beheer verzekert 227 gemeenten en heeft in 2016 mantelzorgers aan de dekking toegevoegd. Dit geldt voor zowel de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering als de aansprakelijkheidsverzekering.

Ook gedekt door de AVP

Elke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt overigens ook de aansprakelijkheid voor schade die je aan derden toebrengt tijdens het uitvoeren van (onbetaald) vrijwilligerswerk.

Vermogensschade die geen gevolg is van schade aan goederen of letselschade, ook wel zuivere vermogensschade genoemd, valt overigens niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen.

Bron: het gehele bericht is te lezen in de nieuwe Geldgids 6, 2017 (verschijningsdatum 25 augustus 2017)

