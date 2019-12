AVP-premie berekenen: welke gegevens hebben we nodig?

Voor het gebruik van onze online Aansprakelijkheidsverzekering-vergelijker vragen we je eerst enkele persoonlijke gegevens en vervolgens een aantal dekkingsgegevens in te vullen:

1. Persoonlijke gegevens

Van belang voor de premieberekening van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is vooral de samenstelling van het huishouden. De mogelijkheden zijn doorgaans:

getrouwd/samenwonend zonder kinderen

getrouwd/samenwonend met kinderen

alleenstaand zonder kinderen

Circa een derde van de verzekeraars heeft tevens een aparte premie voor alleenstaanden mét kinderen.

Geboortedatum en postcode

Bij enkele verzekeraars (AllSecur, InShared) hangt de premie mede af van de leeftijd van de verzekerde. Daarom vragen we ook naar je geboortedatum. Dat daarnaast gevraagd wordt naar je postcode, is omdat ZLM alleen klanten accepteert in de provincies Zeeland en Noord-Brabant.

2. Dekkingsgegevens

De AVP-premie wordt verder bepaald door de hoogte van het verzekerd bedrag, een eventueel eigen risico en soms de vraag of je een tweede woning wilt meeverzekeren. Ons advies is te kiezen voor een verzekerd bedrag van minimaal €1,25 miljoen en geen eigen risico.

Het verzekerd bedrag geeft aan tot welk bedrag je maximaal bent verzekerd. Alle schade daarboven komt voor je eigen rekening.

Het nut van een eigen risico is een lagere premie, hoewel lang niet alle verzekeraars de keuze bieden. Je kunt kiezen uit een algemeen eigen risico en een eigen risico bij schade veroorzaakt door de kinderen. Bij verzekeraars die de keuze bieden uit meerdere eigen risico’s, daalt de premie naarmate je kiest voor een hoger eigen risico. Op jaarbasis scheelt dit echter niet meer dan pakweg een tientje. De Consumentenbond adviseert mede daarom te kiezen voor een eigen risico van €0.

Bij bijna alle verzekeraars kun je een tweede woning of vakantiehuisje in Europa (bij InShared alleen in Nederland) op de AVP meeverzekeren. Behalve als deze woning uitsluitend is bestemd voor verhuur. In dat laatste geval bieden alleen ASR (optioneel) en Univé dekking.

Ga nu naar onze online Aansprakelijkheidsverzekering-vergelijker