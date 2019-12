Eerste indruk|Hoe zinvol is de Zinloos Geweld Verzekering? Sinds 2008 biedt Look Insurance uit Amstelveen deze verzekering al aan. Omdat het grote publiek de verzekering sindsdien niet wist te vinden, is de verzekering op 14 juni 2013 nieuw leven ingeblazen door de Van Kampen Groep (VKG).

Wat is de Zinloos Geweld Verzekering?

De Zinloos Geweld Verzekering dekt de schade van slachtoffers van een geweldsmisdrijf (zinloos geweld). De werkelijke schade wordt vergoed en niet een vooraf vastgesteld verzekerd bedrag. De maximale vergoeding is €100.000 per persoon per gebeurtenis. Als de schade hoger is, wordt dit uiteraard ook verhaald op de dader(s), maar daarbij geldt 'van een kale kip kan je niet plukken'.

Voor wie?

Deze verzekering is bedoeld voor iedereen die de gevolgen van zinloos geweld wenst af te dekken, zoals:

Particulieren: alleenstaanden, gezin zonder kinderen en gezin met thuiswonende kinderen tot 18 jaar. De premie is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Boven de 18 jaar dienen thuiswonende kinderen zelfstandig een polis af te sluiten. De eindleeftijd voor deze verzekering is 65 jaar.

Werkgevers of verenigingen: denk hierbij aan risicogroepen zoals politieagenten, taxi- en buschauffeurs, conducteurs, horeca- en ambulance personeel, verpleegkundigen, deurwaarders en onderwijzers et cetera.

Dekking

Als je door het geweld blijvend of tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. De uitkering is bijvoorbeeld lager dan je salaris dat je voorheen ontving. De verzekering compenseert deze inkomensderving;

Vergoeding van schade als gevolg van opgelopen letsel door zinloos geweld, zoals revalidatie- en ziektekosten. Vergoeding van schade aan zaken (zoals kleding, horloges) tot € 1000 per gebeurtenis;

Vergoeding van juridische kosten voor het verhalen van de schade op de dader(s) tot €40.000 per persoon per gebeurtenis;

Opvang voor traumahulp (24 uur per dag) en bijstand bij het verwerkingsproces van het opgelopen psychisch leed.

Uitsluitingen

Door zinloos geweld dat door verzekerde is uitgelokt, veroorzaakt of waaraan door verzekerde wordt deelgenomen;

Als gevolg van het plegen van of betrokkenheid bij een misdrijf van verzekerde;

Door grove roekeloosheid door verzekerde;

Door het gebruik door verzekerde van alcohol, drugs. Hiervan is sprake als het alcoholgehalte van het bloed meer was dan 0,5 mg alcohol per millimeter bloed;

Door molest;

Smartengeld (deze schade wordt wel verhaald op de dader(s)).

Verzekerd gebied

De landen van de Benelux: Nederland, België en Luxemburg.

Premie:

Bij een verzekerd bedrag van €100.000 per persoon per gebeurtenis, betaal je als alleenstaande een premie van €32,04 per jaar, voor een gezin zonder kinderen €59,67 per jaar en voor een gezin met kinderen €87,30 per jaar (incl. 21% assurantiebelasting, prolongatiekosten en BTW).

Zinloos Geweld Verzekering, een aanrader of niet? Lees de review.

Zinloos Geweld Verzekering: review

Overbodige verzekering?

In Nederland kunnen slachtoffers van zinloos geweld al een beroep doen op diverse instanties. Zo geeft Stichting Slachtofferhulp gratis juridische, praktische en emotionele hulp bij calamiteiten. Zo helpen ze je bij het schrijven van brieven, het controleren van de bestaande polis. Allemaal zaken die de Verzekering tegen Zinloos Geweld ook biedt, maar die dus via Slachtofferhulp Nederland al geregeld zijn. De verzekering is volgens ons dus overbodig.

Voordeel:

Als je door Zinloos Geweld arbeidsongeschiktheid raakt, wordt geleden inkomensderving door deze verzekering uitgekeerd.

Nadelen:

Er is sprake van secundaire dekking, de verzekering vergoedt alleen schade die niet onder een andere polis (zorg- en rechtsbijstandsverzekering) en/of voorziening (Stichting Slachtofferhulp) geclaimd kunnen worden.

De polis bevat een uitsluiting voor roekeloosheid. Ook bevat de polis een uitsluiting bij alcohol en medicijngebruik. En wat te denken van de uitsluiting voor lichamelijke en geestelijke gebreken? Kortom, er is altijd wel een reden om niet te hoeven uitkeren.

Smartengeld wordt niet uitgekeerd door de polis (wordt overigens wel verhaald op de dader(s), als dat mogelijk is).

Bij schade door inkomstenderving geldt een eigen risico termijn van 14 dagen.

Je bent al slachtoffer van Zinloos Geweld en moet er ook nog eens zelf premie voor betalen, dit lijkt wel de omgekeerde wereld!

Conclusie: Alles wat de verzekering biedt, is al op een andere manier beschikbaar.

