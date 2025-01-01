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BoschEasyImpact 18V-38 (0615A5008L) (1 accu 2.5 Ah)

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  • Type boormachine:  Klopboormachine
  • Aantal meegeleverde accu's:  1 accu
  • Voltage accu:  18 V

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