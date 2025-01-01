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BoschPSB18V-60 (06039D7304) (2 accu's 2.5 Ah en 51 accessoires set)

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In de uitvoering
  • Type boormachine:  Klopboormachine
  • Aantal meegeleverde accu's:  2 accu's
  • Voltage accu:  18 V

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