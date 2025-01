Fabrikant

Volkswagen AG

Quote

'Volkswagen AG staat voor één van de grootste uitdagingen in de geschiedenis van haar merk. Misschien zelfs wel in de geschiedenis van autorijden. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor haar aandeel in de wereldwijde CO2-uitstoot.'

(bron: volkswagen.nl)

Aantal geschatte sjoemeldiesels in Nederland

196.000 (dit is inclusief Audi, Seat en Skoda)

Check of je kunt claimen

Wat is het probleem?

In september 2015 werd bekend dat Volkswagen op grote schaal fraudeerde met de uitslagen van emissietests. De dieselauto's van de Volkswagen-merken Audi, Skoda, Seat en Volkswagen bleken bewust te zijn uitgerust met ‘sjoemelsoftware’. Het enige doel daarvan was het manipuleren van de emissietestst.

De emissiewaarden van deze auto's zijn onder normale rijomstandigheden veel hoger dan wettelijk is toegestaan. De ‘softwareupdate’ die Volkswagen liet uitvoeren, neemt de gebreken niet weg. De fabrikant betaalde wereldwijd al ruim €35 miljard aan boetes en schikkingen. In Europa trekt Volkswagen alle juridische trucs uit de kast om maar niet te hoeven betalen. In Nederland legde de ACM aan Volkswagen een boete op.

Wat doen wij?

Wij voeren al jaren actie tegen Volkswagen. Hiervoor zijn we in mei 2020 enkele individuele rechtszaken gestart. Dit doen we samen met de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES). Bij een gunstige uitspraak kunnen gedupeerden in een vergelijkbare situatie ook een schadevergoeding claimen.

Reed je in de periode 2009-2016 een Volkswagen-, Audi-, Skoda- of Seat-diesel? Je kunt je nog aanmelden. We houden je op de hoogte van de stappen die we tegen de Volkswagengroep ondernemen. Wij voeren nu 4 proefprocedures, waarbij we een schadevergoeding vorderen. Ons doel is dat Volkswagen inziet dat zij Nederlandse consumenten moet compenseren.

Naar aanleiding van de uitkomst van de 4 proefprocedures moet Volkswagen met ons en de andere belangenorganisaties om tafel voor een regeling. Doet de fabrikant dat niet, dan kunnen wij nog (veel) meer proefprocedures voor onze deelnemers beginnen of een collectieve actie starten. We zijn daarover in gesprek met andere belangenorganisaties. Hopelijk leidt dat uiteindelijk tot een goede compensatieregeling voor iedereen die door Dieselgate getroffen is.

Is jouw Volkswagen, Audi, Seat of Skoda een sjoemeldiesel?

Check je kenteken en meld je aan