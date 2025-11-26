Social Deal verstopt nog steeds verplichte kosten

Schoonmaak, handdoeken en belastingen

Behalve de paar euro aan verplichte toeristenbelastingen, tikt vooral de eindschoonmaak flink aan. Daarvoor betaal je tot €144. Het zijn verplichte kosten. Daarom moeten ze in de aanbiedingsprijs zitten. Maar dat doet Social Deal niet altijd.

Bij ongeveer 1 op de 6 aanbiedingen voor vakantieparken, zitten die kosten er niet in. Ook 'vergeet' Social Deal regelmatig om verplichte kosten voor handdoeken en beddengoed direct bij de prijs te zetten. Die kosten lopen op tot €40 per persoon. Een aanbieding voor een midweek of weekend in een bungalow, kan daardoor €357 duurder uitvallen dan de geadverteerde €175.

Toezeggingen

Sinds 2022 hebben we contact met Social Deal over onvermijdbare kosten bij reisaanbiedingen. Social Deal verstopte toen al verplichte kosten in kleine lettertjes. Daarom stapten we naar de Reclame Code Commissie. Die gaf ons vorig jaar gelijk. Het is onvoldoende om verplichte kosten onderaan een pagina te vermelden en in kleine lettertjes te zetten. Ze moeten in de prijs zitten. En als deze varieert, dan direct naast of onder de prijs staan.

Hoewel Social Deal beterschap beloofde, gaat dat maar mondjesmaat. Bij hotelaanbiedingen staan verplichte kosten nu bijna altijd wél direct onder de prijs. Maar in kleine letters en onopvallende kleur, waardoor ze onvoldoende opvallen. Social Deal beloofde begin oktober om ze duidelijker af te beelden, maar heeft dat nog niet gedaan.

Misleid? Vraag je geld terug

Boekte je een bungalow of hotelovernachting via Social Deal? En doken er verplichte kosten op die niet in de prijs zaten? En stonden die ook niet direct ernaast of eronder? Dan ben je misschien misleid over de prijs. Die kosten kun je terugvragen bij de klantenservice van Social Deal. Gebruik daarvoor onze voorbeeldbrief.

Maak ook melding bij toezichthouder

We raden je ook aan om een melding te maken bij ACM Consuwijzer. Dat zullen wij ook doen, met het verzoek aan de toezichthouder om te controleren of Social Deal zich aan de regels houdt. Want behalve met kosten, denken we dat Social Deal ook de regels voor kortingen niet volgt. Social Deal streept 'reguliere' prijzen door, terwijl Social Deal die prijzen zelf niet rekende.