Meld je aan!

Wat je moet weten

Je meldt je aan voor de Facebook-actie en blijft zo op de hoogte van de voortgang.

Je gegevens worden alleen gebruikt voor deze actie én om jou te benaderen over relevante ontwikkelingen.

Je verplicht je tot niets, je hoeft niets te betalen. Niet bij je aanmelding en niet daarna.

Je hoeft ook geen lid van de Consumentenbond te zijn om in aanmerking te komen voor compensatie.

De Consumentenbond trekt in deze actie samen op met de Data Privacy Stichting (DPS). Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP (LCHB) financiert de Facebook-actie van de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting. Dit is op basis van 'no win, no fee': als financier ontvangt LCHB alleen bij succes van onze actie een vergoeding van de gemaakte kosten en een vergoeding van maximaal 18% uit de opbrengst van de collectieve actie.

Met het aanmelden geef je toestemming om je gegevens met de DPS te delen: privacyverklaring Data Privacy Stichting. En ga je akkoord met de bovenstaande succesvergoeding voor LCHB.

