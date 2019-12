Wat betekent dit voor mij?

Er is niet direct aanleiding tot paniek als de solvabiliteitscore een energiebedrijf laag is, maar we houden de energiemarkt wel goed in de gaten en vinden dat consumenten recht hebben op eerlijke informatie. Lees hier wat je kunt doen in jouw situatie.

Mijn energieleverancier heeft een lage solvabiliteitscore, wat betekent dit?

Als je energieleverancier een lage solvabiliteitscore heeft wil niet direct zeggen dat ze ook failliet zullen gaan. We kunnen ook niet zeggen hoe groot die kans is. Wel zou een faillissement grote financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen.

Hoe kan ik mijn risico beperken?

Om dit financieel risico enigszins te beperken kun je zelf ook maatregelen nemen.

Verlaag je maandbedrag

Stel je maandbedrag zo laag mogelijk in en gebruik je voorschotten bij de energieleverancier niet als spaarpot. Je energieleverancier stelt op basis van je geschatte verbruik en de actuele tarieven voor gas en elektra een termijnbedrag op. Mocht je van mening zijn dat die te hoog is ingeschat of je hebt dat bewust te hoog ingeschat dan kun je je energieleverancier verzoeken om dat aan te passen. Geef hierbij ook aan waarom dit naar beneden ingesteld moet worden. Let wel op, je kunt dit het beste niet te laag inschatten, want hiermee loop je het risico dat je aan het einde van het jaar een aanzienlijk bedrag bij moet betalen.

Mocht je willen overstappen: controleer wel of je huidige contract dit toelaat om overstapboetes te voorkomen. Check hiervoor goed de voorwaarden van je energiecontract, voordat je een besluit neemt!

Hoe kan ik mijn termijnbedrag zo reëel mogelijk inschatten?

Mocht je een slimme meter hebben dan krijg je van je energieleverancier tweemaandelijks een kosten- en verbruiksoverzicht. Bij een gewone meter zou je zelf door het jaar heen je verbruik kunnen behouden. Let wel in de winter verbruik je meer dan in de zomer/vakanties. Sommige leveranciers hebben ook de mogelijkheid om een app te gebruiken om je verbruik te bekijken.

Lees meer over: Energieverbruiksmanagers

Mocht mijn leverancier failliet gaan is de levering van gas en elektra dan gegarandeerd?

Ja, indien een energieleverancier failliet gaat dan gaat treedt er een vensterperiode in werking. Tijdens deze periode wordt naar een oplossing gezocht voor de klanten. Klanten kunnen niet zelf overstappen in de vensterperiode, maar zijn verzekerd van de levering van gas en elektriciteit. Op consuwijzer.nl/energiebedrijffailliet staat meer informatie over wat er gebeurt als een energieleverancier failliet gaat.

Mijn energieleverancier heeft géén lage solvabiliteitscore, geen reden tot zorg. Toch?

De financiële resultaten uit ons onderzoek zijn onder andere gebaseerd op jaarverslagen over 2017 en ouder en voor zover deze informatie beschikbaar is. De actuele situatie kennen we niet. Jouw energieleverancier kan er dus inmiddels beter of slechter voor staan.

In hoeverre heeft jullie onderzoek effect op jullie overstapdiensten voor energie, het Energiecollectief, Kostenservice en de Energievergelijker?

De resultaten uit ons onderzoek naar de schuldenlast van energieleveranciers zijn inmiddels meegenomen in zowel Kostenservice, het lopende Energiecollectief en de Energievergelijker.

Alle energieleveranciers met een solvabiliteitsscore hoger dan 20% (groen bolletje) mogen meedoen aan Kostenservice en ons Energiecollectief. Alle leveranciers met een score lager dan 20% (oranje en rode bolletjes) zijn uitgesloten, tenzij ze voldoen aan onze aanvullende eisen voor garantstelling. Op het moment van selectie staan wij met onze eisen en naar onze mogelijkheden in voor deze energieleveranciers. Maar wij kunnen niet instaan voor eventuele financiële problemen in de toekomst. Dat is nu juist de reden dat we willen dat er een wettelijke financiële bescherming komt voor consumenten, zodat zij niet de dupe worden bij een faillissement. Bij de Energievergelijker tref je nu ook een melding die verwijst naar ons onderzoek. Zo kan men zelf beslissen of en zoja naar welke aanbieder de overstap gaat.