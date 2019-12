Wat is er aan de hand?

Tienduizenden consumenten hebben eind 2018 en begin 2019 schade ondervonden van het faillissement van hun energieleverancier. Ze raakten hun betaalde voorschotten, cashback of waarborg kwijt. Deze 2 recente faillissementen hebben laten zien dat de consumentenbescherming onvoldoende is. De Consumentenbond wil dat hier verandering in komt.

Hoe komt het dat de bedrijven failliet gaan?

Het is steeds drukker geworden op de energiemarkt. In 2014 waren er nog 41 aanbieders, in 2019 is dat aantal gegroeid tot 58. Dat betekent een stijging van 17 nieuwe bedrijven in slechts 5 jaar tijd. Aan de andere kant is het energieverbruik van huishoudens aan het dalen. Gemiddeld neemt het stroomverbruik met zo'n 0,8% per jaar af. Het gasverbruik laat eenzelfde ontwikkeling zien.

Kortom: meer aanbieders en minder afnemers, dat zorgt natuurlijk voor een spanning op de markt. Sommige bedrijven zijn financieel niet gezond genoeg en gaan dan failliet. De consument sluit als schuldeiser vaak achteraan in de rij en zal dus in de meeste gevallen naar zijn geld kunnen fluiten.

Solvabiliteit

Hoe gezond een bedrijf is, kun je onder meer aflezen aan de solvabiliteit. De solvabiliteit van een bedrijf zegt iets over de verhouding tussen schulden aan de ene kant en eigen vermogen aan de andere kant. Het is per sector verschillend wat wordt gezien als een goed solvabiliteitsratio, maar in het algemeen is een percentage van minimaal 20% gezond te noemen.

Hoe hebben jullie dit onderzocht?

Wij hebben de jaarrekeningen van alle energieleveranciers opgevraagd bij de Kamer van Koophandel en deze geanalyseerd. We hebben gekeken naar de jaarrekeningenen van 2017, 2016 en 2015, omdat nog niet alle energiebedrijven de jaarcijfers van 2018 beschikbaar hadden gesteld. In onze analyse hebben we alle bedrijven meegenomen die op 1 juli 2017 over een vergunning beschikten.

Hoor en wederhoor

We hebben alle energieleveranciers vervolgens gevraagd om op onze bevindingen te reageren en eventueel met aanvullende informatie te komen om tekst en uitleg over de financiële situatie te geven. Dat hebben we minimaal 2 keer per e-mail gedaan en ook telefonisch. Hiermee hebben we dus ook direct kunnen beoordelen hoe transparant de bedrijven zijn in het geven van belangrijke informatie. Ook die factor hebben wij dus meegenomen in ons onderzoek.

Tijdlijn

We zijn als sinds vorig jaar bezig met dit belangrijke dossier. Alle stappen die we tot nu toe hebben ondernomen staan onderaan de actiepagina in de Tijdlijn. We treden nu met ons onderzoek naar buiten, omdat de minister geen maatregelen neemt.

Na het tweede faillissement van een energieleverancier in korte tijd vond en wij het tijd om een onderzoek naar deze markt te doen. Gedegen onderzoek kost enige tijd en dit heeft enkele maanden in beslag genomen. Daarna zijn we gelijk in gesprek gegaan met het ministerie om tot een oplossing te komen. Nu deze er nog steeds niet is, willen wij deze informatie delen met alle consumenten in Nederland.

