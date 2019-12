De grootste irritaties van consumenten rond garantie

Vervelende discussie

Zo is 26% niet tevreden over de manier waarop hun beroep op garantie is afgehandeld. Van alle ondervraagden vindt 52% de discussie met de verkoper of fabrikant het meest vervelend. 15% koopt zelfs liever een nieuw product, dan dat ze veel moeite moeten steken in het halen van hun rechten. Dit laat opnieuw zien hoe moeizaam de discussie vaak verloopt.

Onwetendheid bij consumenten

Veel problemen ontstaan door onwetendheid, bevestigt ons onderzoek. Maar liefst 99% van de panelleden bewaart bijvoorbeeld het aankoopbewijs, zoals de bon. Maar veel van hen gaan hiermee niet naar de verkoper, als het product kapot is gegaan. En al helemaal niet als de garantieperiode al is afgelopen. Terwijl je ook na de garantieperiode vaak nog kunt aankloppen bij de verkoper voor een oplossing, zoals (kosteloze) reparatie of vervanging.

Zelfs als je de bon bent kwijtgeraakt, heb je nog rechten. Als de koop op een andere manier te bewijzen is, kun je nog naar de verkoper voor een oplossing. Een verklaring van de verkoopmedewerker of een bankafschrift kan bijvoorbeeld als bewijs dienen.

Toch geeft 33% van de panelleden aan het product liever zelf te repareren of dit door een familielid of kennis te laten doen. En 16% denkt zelfs helemaal geen rechten meer te hebben als het product kapot gaat nadat de garantieperiode van de verkoper of fabrikant is verstreken.

Toch maar garantie bijkopen

Bijkopen van garantie is nog zo’n onderwerp waarover veel onduidelijkheid bestaat. Van de panelleden heeft 41% weleens garantie bijgekocht. En bijna de helft daarvan doet dat ‘voor de zekerheid’. Terwijl je in zo’n geval vaak betaalt voor iets waar je wettelijk gezien al recht op hebt.

Een voordeel van bijgekochte garantie is wel dat je vaak minder discussie hebt met de verkoper. Bijvoorbeeld over hoe het product is stukgegaan en over wie dat moet bewijzen. Maar dat zou niet nodig moeten zijn. Als bedrijven je geen gedoe bezorgen, hoef je het ook niet af te kopen.

Reden voor actie

Deze uitkomsten bevestigen waarom wij eerder dit jaar gestart zijn met onze garantiecampagne. We willen hiermee bereiken dat:

(web)winkels de garantieregels naleven;

(web)winkels glashelder en actief over de garantieregels communiceren;

(web)winkels de regels zonder gedoe toepassen;

consumenten weten wat hun garantierechten zijn en hoe ze die kunnen halen.

We willen dat garantie gelijk komt te staan aan 'geen gedoe'. Dus geen lange doorlooptijden, een eind aan slechte of zelfs geen communicatie door de verkoper en niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. En als je als consument weet wat je rechten zijn, kun je daar een beroep op doen en sta je sterker in je schoenen.

Weten wat we nog meer gaan doen? Houd de actiepagina 'Geen gedoe garantie' in de gaten voor updates en informatie over garantie!