Wel garantie, toch gedoe

Dat je printer, stofzuiger of wasmachine het begeeft, komt natuurlijk nooit uit. Wat je dan wilt is een oplossing zonder gedoe. Helaas gaat dat in de praktijk vaak niet zo.

Zul je net zien, het toetsenbord van je laptop kapt ermee. En je hebt hem net. Terug naar de verkoper en een snelle oplossing voor het probleem graag. Dat is wat je wilt. Dus geen discussie, geen gedoe en ook geen standaard doorverwijzing naar de fabrikant. Maar dat is nu precies wat er in de praktijk vaak wel gebeurt. Tijd dus voor actie, vinden wij. Daarom starten we met de actie Geen Gedoe Garantie.

Onnodige schroothoop

Wist je dat 44% van defecte elektrische en elektronische apparaten onnodig op de schroothoop belandt omdat eigenaren hun recht op garantie niet krijgen? Het levert ze zoveel gedoe op, dat ze hun aankoop liever weggooien of vervangen.

Wat gaat er zoal mis in de praktijk?

Er is een flinke groep consumenten die zich gelukkig niet laat ontmoedigen en probeert zijn recht te halen. Voor de meerderheid leidt dat tot een oplossing, zoals gratis reparatie of vervanging van het product. Maar het gaat niet altijd goed. Zo komt het voor dat verkopers alleen reparatie aanbieden, terwijl je als consument vaak ook mag kiezen voor vervanging van het product. Of je wordt als klant onterecht afgewimpeld: ‘probeer het maar bij de fabrikant’. De verkoper is verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem.

Garantieperiode

Wist je dat slechts 35% van consumenten in Europa op de hoogte is van de garantieperiode die wettelijk geldt in hun land? Hoe zit dat in Nederland? In Nederland heb je volgens de wet recht op een goed product 'zolang als je met goede reden mag verwachten dat het probleemloos meegaat'. Zo mag je van een wasmachine verwachten dat deze langer meegaat dan een B-merk tablet.

Daar staat tegenover dat de ene wasmachine de andere niet is. Van een dure mag je meer verwachten dan een goedkopere. Andere dingen die van invloed zijn op de verwachte levensduur van een product zijn bijvoorbeeld: de aard, het merk en de prijs van het product en de informatie die de verkoper je gegeven heeft.

Bewijs maar

De wet heeft als uitgangspunt dat een product waarschijnlijk al bij aankoop niet goed was, als er binnen de eerste 6 maanden iets mis mee is. Tijdens die periode moet de verkoper bewijzen dat het product wél aan de overeenkomst voldeed. Slaagt hij daar niet in, dan heb je recht op gratis reparatie of vervanging.

Dit geldt vaak ook bij ‘commerciële garantie’, zoals garantie van de verkoper, fabrieksgarantie en bijgekochte garantie. Als je aankoop stuk gaat na 6 maanden, maar binnen de commerciële garantietermijn, dan hoef je meestal niet te bewijzen dat je daar zelf niks aan kunt doen.

Maar ook daarna heb je dus nog vaak rechten, namelijk je wettelijke recht op een deugdelijk product. Verkopers weten dit niet altijd, of doen alsof ze het niet weten. Zelf goed opletten en je niet laten afschepen, is het advies. Gaat er na 6 maanden iets mis met je aankoop en heb je geen extra garantie, dan moet je bewijzen dat je het gebrek niet zelf hebt veroorzaakt of het gevolg is van normale slijtage.