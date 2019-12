Aanbiedingen met smartphones van €0

Ondanks beloftes gebruikt KPN nog het woord 'gratis' op zijn website. Bovendien zien we dat KPN, maar ook T-Mobile, op hun website aanbiedingen doet van mobiele abonnementen en smartphones met een toestelprijs van €0. Dat is in onze ogen misleidend.

Ondanks dat KPN ons heeft laten weten te stoppen met het woord 'gratis' voor smartphones bij mobiele abonnementen, zien we dat KPN het woord nog gebruikt op zijn website, zoals onderaan op de pagina met de aanbiedingen:

We zullen aan KPN vragen om dit aan te passen.

Daarnaast zien we dat KPN, maar ook T-Mobile, communiceert over smartphones met een toestelprijs van €0 bij mobiele abonnementen. Ook dit is in onze ogen misleidend en wordt het niet duidelijk wat de échte prijs is van het toestel. We zullen ook hierop KPN aanspreken en we zullen ook aan T-Mobile vragen om hiermee te stoppen.

De '€0 smartphones' op de website van T-Mobile:

Eerder constateerden we dat de kleinere providers, zoals Ben, Hollandsnieuwe, Telfort en Tele2, op hun website wél duidelijk zijn over welk deel je voor het abonnement betaalt en welk deel voor het toestel. KPN en T-Mobile beloofden toen beterschap.

'Gratis' of '€0' mag niet meer in advertenties van smartphones. Zie jij toch nog zo'n advertentie, terwijl je waarschijnlijk via je abonnement wél aan de telefoon betaalt? Maak een foto of screenshot en post hem op de community.