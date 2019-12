De Traay Manukahoning (biologisch)

Prijs: €13,95 per 350g

De honing smaakt namelijk niet genoeg naar manuka om het zo te noemen én het percentage pollen is te laag. Volgens ons lab bevat het maar tussen de 15 en 45% manukapollen, in plaats van minimaal 70%, de eigen norm van De Traay. Het mag dus alleen als bloemenhoning, wat veel minder waard is, verkocht worden.

Volgens de leverancier van De Traay zit er 88% manukapollen in. Als extra 'bewijs' sturen ze ons de reactie van hun leverancier: 'you have the best possible organic manuka in the whole world!' Wij gaan liever af op het onafhankelijke oordeel van ons laboratorium.