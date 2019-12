Het oordeel van ons lab is kort maar krachtig 'bloemenhoning en eucalyptus'.

€5,60 voor 450g

In de pollenanalyse is minder dan 15% tijmpollen aangetroffen. De Traay is het er niet mee eens en stelt dat hun personeel de honing wel herkent. Ook laat De Traay ons een lab-analyse zien, met 20% tijmpollen. Het voldoet daarmee nét aan hun eigen norm van 20%.