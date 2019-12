Lidl Marlene Woudhoning (Lidl)

Een puur potje volksverlakkerij. Wij vroegen Lidl waarom zij, tegen de wet in, een fantasienaam geven aan deze honing, zonder te vermelden wat de ware aard is van de honing.

Prijs: €2,90 per 500g

Volgens Lidl is deze 'Woudhoning' eigenlijk 'Honingdauwhoning'. Was het maar waar! Honingdauwhoning is een speciale honingsoort die bijen maken van de zoete afscheiding van insecten en niet van bloemen. Ons laboratorium heeft nog extra analyses uitgevoerd om de uitspraak van Lidl te staven. De conclusie van het lab is duidelijk: 'het betreft geen honingdauwhoning'. Het is een bloemenhoning met voornamelijk pollen van de kastanje.

Update 29-10: Succes! Lidl laat ons weten dat hun honing uitvoerig door onafhankelijke instanties wordt onderzocht, maar neemt onze testresultaten dermate serieus dat de honing uit voorzorg uit de schappen wordt gehaald. Nader onderzoek moet uitwijzen of de honing weer alszodanig verkocht mag worden.