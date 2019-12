Melvita Acaciahoning

De smaakkeuring in het laboratorium laat er geen twijfel over bestaan. Dit smaakt niet naar acacia en mag derhalve geen acacia genoemd worden.

Prijs: €2,90 per 375g

Het is gewone bloemenhoning. De fabrikant (De Traay) sputtert tegen: 'uit hun analyse blijkt dat er 19% acaciapollen in zit.' Bijzonder, want De Traay meldt óók dat acaciahoning een minimaal pollenpercentage van 20% moet hebben.



Met andere woorden: het product voldoet niet eens aan de eisen van De Traay zelf. Het personeel van het bedrijf heeft nog eens geproefd en zij konden de acacia er wel uithalen. Wij vertrouwen echter liever op het onafhankelijke oordeel van het door ons ingehuurde lab.