Melvita Bloemen & Manukahoning

De naam is bedrieglijk, want van de gedeclareerde 10% manuka is geen spoor te vinden onder de microscoop. Laat dit nou net een exclusieve honingsoort zijn die de hoge prijs verklaart. Zonder de toevoeging van de manukahoning blijft er slechts een 'normale' bloemenhoning over.