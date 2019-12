Onterecht inflatiecorrectie betaald? Vraag je geld terug!

Je spreekt een vast maandbedrag met je provider af, en toch wordt dat bedrag na enige tijd verhoogd vanwege 'inflatiecorrectie'. Mag dat zomaar? In principe wel, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Is dat niet gebeurd, zoals bij sommige abonnementen van T-mobile, dan kun je met onderstaand stappenplan je geld terugvragen.

Ben je geen inflatiecorrectie met T-Mobile of een andere provider overeengekomen, maar krijg je wél inflatiecorrectie doorberekend? Dan kun je het teveel betaalde terugvragen. Gebruik daarbij dit stappenplan.

Stap 1: Check je contract en de algemene voorwaarden

Ga na of er iets overeengekomen is over inflatiecorrectie. De meeste providers verwijzen in de algemene voorwaarden naar de consumentenprijsindex en dat zij daardoor dus prijzen kunnen verhogen. In dat geval kun je niets terugvragen. Maar als de provider bijvoorbeeld alleen op zijn site vermeldt dat er inflatiecorrectie wordt toegepast, is dat onvoldoende. Ook alleen een verwijzing naar een tarievenoverzicht op de website met daarop informatie over inflatiecorrectie volstaat niet. De provider moet dat namelijk echt met je overeenkomen tijdens het sluiten van het contract.

T-Mobile zegt dat zij de tarievenlijsten meestuurt met de contracten, maar, al zou dat zo zijn, dan is dat niet voldoende om het ook te mogen berekenen. Juridisch is namelijk vereist dat het overeengekomen is; achteraf nasturen of mailen valt daar niet onder. Inmiddels heeft T-Mobile naar aanleiding van de opmerkingen van de Consumentenbond aanpassingen op zijn website doorgevoerd en moeten nieuwe abonnees nu een vinkje plaatsen dat zij akkoord gaan met het tarievenoverzicht. Maar dit stond er dus tot voor kort niet, en de aanpassing heeft geen terugwerkende kracht.

Stap 2: Vraag het betreffende bedrag terug aan je provider

Stuur je provider een brief of e-mail waarin je aangeeft dat je naar jouw mening onterecht inflatiecorrectie hebt betaald omdat je dat niet overeen bent gekomen in het contract. Gebruik de tekst uit de voorbeeldbrief en zet daarbij duidelijk het mobiele nummer van het abonnement waar het over gaat. Je kunt je klacht ook op Klachtenkompas.nl plaatsen; de meeste providers werken hier aan mee.

T-Mobile heeft een e-mailadres, maar je kunt jouw vraag ook stellen via Twitter of Facebook.

Stap 3: Geen geld terug? Dan naar de Geschillencommissie

Mocht je provider de inflatiecorrectie desondanks niet terug willen betalen, schakel dan de Geschillencommissie in. Hier kun je op een goedkope en laagdrempelige wijze je klacht indienen. Ga naar de Geschillencommissie Telecommunicatie.

Wat is inflatiecorrectie?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent maandelijks de 'Consumentenprijsindex', het percentage waarmee de prijzen gemiddeld zijn gestegen. Op basis daarvan kunnen bedrijven hun eerder afgesproken prijzen verhogen. Maar dat mogen ze niet zomaar: het moet wél in het contract of in de algemene voorwaarden met jou overeengekomen zijn. Is dat niet het geval? Dan hoef je geen inflatiecorrectie te betalen en kan op grond daarvan jouw maandbedrag dus niet omhoog gaan.