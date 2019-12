Klagen bij Online.nl

Heb jij problemen bij de provider Online.nl? Doet internet, televisie of je telefoonlijn het niet? Of krijg je een lagere snelheid dan beloofd? Stuur dan een klacht naar Online. Hieronder kun je lezen hoe je dat het beste kunt doen.

Klacht melden

Meld je klacht schriftelijk bij Online.nl. Dat kan via Klachtenkompas.nl of via het contactformulier van Online.nl. Een andere optie is een brief schrijven, zie voorbeeldbrief 'ingebrekestelling' (Word). Je kunt Online.nl ook bellen, maar dat heeft als nadeel dat Online.nl €1 bovenop de normale gesprekskosten rekent en je niets zwart op wit hebt.

Meld in je klacht het probleem en geef Online.nl 2 weken om dit op te lossen. Lees de voorbeeldtekst die je hiervoor kunt gebruiken.

Heb je problemen met een te lage internetsnelheid, gebruik dan ons stappenplan lage internetsnelheid.

Contract beëindigen of compensatie

Lost Online.nl het probleem niet naar jouw tevredenheid op? Dan kun je overwegen om je contract te beëindigen of bijvoorbeeld om compensatie vragen:

Contract ontbinden

Heb je al meer dan 1 of 2 jaar een abonnement bij Online.nl en heb je niet tussendoor verlengd? Dan kun je opzeggen en op zoek naar een nieuwe provider. Vaak regelt de nieuwe provider de opzegging en overstap. Abonnementen langer dan het contract (vaak is dat 1 jaar, in enkele gevallen 2 jaar), hebben een maandelijkse opzegtermijn.

Heb je korter dan de contractperiode van 1 of 2 jaar een abonnement? Dan kun je het abonnement ontbinden. Dat kan door deze voorbeeldbrief 'ontbinden' (Word) te gebruiken.

Compensatie

Als je een dienst afneemt, maar die dienst werkt niet of niet geheel naar behoren, dan hoef je daar niet of niet geheel voor te betalen. Als je (een deel van) het abonnementsgeld niet wilt betalen, laat dat dan met een brief aan Online weten. Je moet dan wel eerst Online.nl met de brief 'ingebrekestelling' onder stap 1 in gebreke hebben gesteld. Voor de aanvraag van compensatie kun je gebruik maken van deze voorbeeldbrief 'compensatie'.

Geschillencommissie

Doet Online ondanks je klachten niets aan je problemen? Leg jouw klacht dan voor aan de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten.

Veel klachten over Online.nl

De Consumentenbond blijft klachten ontvangen over Online.nl. Meer weten? Lees dan Honderden klachten Online.nl.