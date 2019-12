Geven providers de reële internetsnelheid?

Uit onderzoek eind 2014 van de Consumentenbond blijkt dat met name de dsl-providers in de communicatie duidelijker moeten worden over de reële snelheid. Er staat bij het bestellen van een abonnement of in het contract vaak wel een 'pakket'snelheid, maar niet de snelheid die je op jouw adres écht kunt krijgen. Begin 2016 hebben we de informatie die dsl-providers over de reële snelheid geven nog eens bekeken. Het blijkt dat veel providers stappen hebben gezet. Een overzicht van de huidige situatie:

Reële snelheid wel vooraf, maar niet in het contract:

Reële snelheid wel vooraf en in het contract:

Toelichting

Bij het bestellen: vooraf en tijdens het bestelproces wordt duidelijk gemaakt welke snelheid je écht op jouw huisadres kunt verwachten, bijvoorbeeld met een postcodecheck.

In het contract: de snelheid waar je als consument rechten aan kunt ontlenen wordt in het contract vermeld.

Update 26 januari 2016

Goed nieuws: alle grotere dsl-providers geven na de postcodecheck informatie over de maximale haalbare internetsnelheid thuis. Alleen bij Solcon en XS4All staat de snelheid nog niet in het contract dat de consument afsluit. Zij beloven dit nu in het eerste kwartaal van 2016 klaar te hebben. Lees meer.

Update 3 juli 2015

Eindelijk toont ook Online.nl bij het bestellen van een abonnement de échte snelheden. Online noemt nu ook de daadwerkelijk geleverde snelheden in het contract. Alleen Tele2 is nog onduidelijk over de échte snelheid als je een abonnement bestelt.

Update 5 december 2014

XS4ALL toont de werkelijke snelheden op zijn website. Goed nieuws! De provider gaat ook de reële snelheden op het contract vermelden en verwacht dat spoedig af te ronden. Naar aanleiding van dit nieuws nemen we XS4ALL op in de categorie 'Rëële snelheid wel vooraf, maar niet in het contract'. Zodra de reële snelheid ook in het contract wordt vermeld, zal de provider nog een categorie opschuiven.

Update 21 november 2014

Solcon laat weten de Gedragscode Transparantie Internetsnelheden inderdaad ondertekend te hebben en uiteraard achter de uitgangspunten te staan. Het bedrijf noemt dat ze vooraf duidelijkheid geeft over de reële snelheid (zoals de Consumentenbond ook heeft geconstateerd) en Solcon gaat overwegen om ook de reële snelheid in de orderbevestiging op te nemen. We hebben aan Solcon gevraagd om ons te laten weten wanneer ze dat gaat doen.

Update 7 november 2014

Stipte laat ons weten dat ze sinds deze week en naar aanleiding van ons onderzoek aan nieuwe klanten contracten stuurt met daarin de reële snelheden. Mooi! Naar aanleiding hiervan hebben we Stipte opgenomen in de categorie 'Reële snelheid wel vooraf en in het contract'. Ook communiceert Stipte de snelheid waar consumenten écht rechten aan kunnen ontlenen. Stipte hanteert daarbij twee voorwaarden:

Het gaat om de reële snelheid, dus: de snelheid 'in de meterkast'. Stipte wil bij een lagere geconstateerde snelheid door de klant, met de klant in gesprek en zoeken naar mogelijke oorzaken en oplossingen.

Doe mee

Wil jij ook dat Online, Tele2, XS4ALL en Solcon de reële snelheid communiceren, zowel vooraf als in het contract? Spreek ze aan via Twitter of Facebook. Of wil jij problemen met internetsnelheid bij jouw thuis oplossen? Kijk dan naar het stappenplan.

DSL-providers en de 'postcodecheck'

Vooraf aan het bestellen van een internetabonnement krijg je bij sommige DSL-providers de zogenaamde 'postcodecheck'. Met deze controle gaat de provider na welke snelheid je écht op jouw adres kunt krijgen. Want bij DSL-netwerken werkt het nu eenmaal zo: hoe verder van de wijkcentrale het huis staat, hoe lager de snelheid bij de hoofdaansluiting in het huis wordt. Als die postcodecheck niet wordt gedaan, belooft een DLS-provider mogelijk een hogere snelheid, die je waarschijnlijk niet zult krijgen.

Snelheid waar je rechten aan kunt onlenen

De Consumentenbond zocht ook uit of providers een snelheid communiceren waar je rechten aan kunt ontlenen, maar dat blijkt bedroevend. Geen van de providers (ook niet die op kabel of glas) communiceert een snelheid waar jij écht op kunt rekenen. In plaats daarvan zien we wél allerlei mitsen en maren. Bij Telfort staat er bijvoorbeeld: ‘Dit is een schatting waar u geen rechten aan kunt ontlenen’. En kabelaar Ziggo laat ons weten: ‘Wij doen geen beloftes qua snelheid’.

