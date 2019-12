Postcodecheck: check!

Informatie over de échte snelheid

Ook internetproviders Online.nl, Tele2 en XS4All informeren nu vooraf over de reële internetsnelheid die je op jouw huisadres kunt verwachten. Alle providers hebben nu dus vooraf de postcodecheck. Ruim een jaar na de start van onze campagne 'eerlijk over internetsnelheden' zijn hiermee alle grote dsl-providers over de brug. Nieuw in ons overzicht is Vodafone, dat zowel vóór als na het afsluiten van een abonnement eerlijk is over de reële internetsnelheid.

Het blijft op de websites van alle providers wel zoeken naar de reële internetsnelheid. De snelheid staat in kleine letters, is 'verstopt' in de pakketnaam (zoals bij Tele2) of je moet (zoals bij KPN) verder klikken nadat je een pakket hebt gekozen.

Geen passend pakket

Als de reële snelheid niet duidelijk is vermeld, kan dit zorgen voor verkeerde verwachtingen. Consumenten kunnen dan (ten onrechte) denken dat ze een hogere snelheid krijgen. Bij KPN en XS4All kun je bovendien een pakket met een hogere snelheid kiezen, terwijl een pakket met een lagere snelheid (en lagere prijs) meer 'passend' is. Als jij bijvoorbeeld op jouw adres slechts een snelheid van 5 Mbps kunt krijgen, kun je bij KPN tóch een pakket met een internetsnelheid van 60 Mbps (in plaats van het pakket van 20 Mbps) afsluiten.

De andere providers blokkeren 'hogere' pakketten. KPN en XS4All geven als verklaring dat ze de duurdere pakketten bij de lagere snelheden aanbieden, omdat die duurdere pakketten extra opties, zoals Spotify, hebben. Solcon doet dit soms ook en zegt daarover dat de postcodecheck bij de lagere snelheden niet altijd goed werkt. De provider werkt aan een oplossing.

Reële snelheid in het contract

Solcon en XS4All zetten de maximaal haalbare snelheid (nog) niet in het contract. Solcon vertelt ons dat ze in ieder geval begin 2016 een maximaal haalbare snelheid op de orderbevestiging zullen geven. Nu is dat nog niet het geval. XS4All had ons eerder beloofd de snelheid te gaan vermelden in de bevestigingsbrief, maar dat heeft vertraging opgelopen. Zij beloven dit nu in het eerste kwartaal van 2016 klaar te hebben.

Snelheid dsl-internet verschilt

Eind 2014 constateerde de Consumentenbond dat 3 dsl-providers onduidelijk waren over de snelheid van vast internet. Bij dsl-internet is dit extra relevant omdat de internetsnelheid afneemt naarmate de afstand tot de wijkcentrale groter wordt. Dsl-providers communiceren vaak een 'tot' snelheid in plaats van een reële snelheid. Bij internet via de kabel of glasvezel speelt dit niet.

Bijna alle providers om

De reële snelheid wordt nu door alle providers duidelijk vooraf aan het bestellen gecommuniceerd, maar nu is het nog wachten totdat de laatste 2 providers ook de daadwerkelijke snelheid in het contract opnemen.

Bekijk in het overzicht hoe alle providers nu scoren. We werken dit overzicht bij zodra de providers hun beleid aanpassen. We houden het in de gaten!