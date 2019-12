Online en Tele2 moeten ook gewoon luisteren

Online en Tele2 hebben als enige nog geen stappen gezet zodat ze eerlijker zijn over de internetsnelheid die je écht krijgt. Tijd om ze nog eens aan hun jasje te trekken! Help je mee?

Online en Tele2 spreken we aan via Twitter, want ook zij moeten over de reële snelheid informeren. Doe mee en retweet onze oproep (klik op de tweet en dan op retweet). Je kunt natuurlijk ook jouw oproep delen op Facebook.

Wat is er aan de hand?

DSL-providers Online en Tele2 informeren consumenten nog steeds niet vooraf over de internetsnelheid die zij op hun huisadres écht zullen ontvangen. Dat moet veranderen, want Online en Tele2 communiceren nu een hogere (pakket)snelheid die je in veel gevallen dus helemaal niet eens op jouw adres kunt krijgen. Bij DSL-netwerken is het namelijk zo dat, hoe verder je van de wijkcentrale woont, hoe lager de snelheid bij de hoofdsaansluiting in jouw huis wordt.

Snelheid waar je rechten aan kunt ontlenen

Maar dat is niet het enige: we willen namelijk niet alleen dat providers vooraf informeren over de snelheid, maar we willen ook dat die snelheid wordt vastgelegd in het contract, zodat consumenten daar rechten aan kunnen ontlenen. Dat laatste deden providers KPN en Telfort al bij het begin van onze actie en tijdens de actie heeft Stipte de contracten aangepast. Solcon en XS4ALL zijn met deze wijzigingen aan het contract bezig, maar die zijn nog niet gerealiseerd.

