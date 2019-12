Traag internet via DSL

Lage internetsnelheden op DSL

Op veel Nederlandse adressen wordt een veel lagere internetsnelheid over de koperen telefoonlijn (DSL) geleverd dan sommige advertenties beloven. Dat blijkt uit berekeningen van de Consumentenbond op basis van gegevens uit het onderzoek 'Snel internet, valt er iets te kiezen?' van onderzoeksbureau Stratix uit juli 2015. De blauwe lijn in onderstaande grafiek geeft weer welk percentage van de Nederlandse huishoudens welke snelheden daadwerkelijk krijgt. Het geel gearceerde deel geeft weer welke snelheden de grotere DSL-providers met hun pakketten aanbieden.

Op 36% van de Nederlandse adressen is de maximaal haalbare snelheid via DSL slechts 20 Mbps of zelfs lager.

Slechts 52% van de adressen kan internet met een snelheid van 30 Mbps of meer krijgen.

Op maar 30% van de adressen is internet van tenminste 50 Mbps te krijgen, een snelheid waarmee je zonder problemen op meerdere apparaten tegelijk kunt surfen, mailen en video's bekijken.

Op slechts 12% van de adressen waar internet via DSL wordt geleverd, worden internetsnelheden van 100 Mbps of meer geleverd.

Lagere snelheid als je verder van de wijkcentrale woont

Veel providers leveren internet via de koperen telefoonlijn (DSL). Deze techniek heeft een groot nadeel, want hoe verder je van de wijkcentrale afwoont, hoe lager de internetsnelheid is. In advertenties worden snelheden tot 50 Mbps en zelfs 100 Mbps genoemd, maar op veel adressen in Nederland wordt slechts een fractie daarvan geleverd. Bij kabel- en glasvezelproviders speelt dit 'afstandsprobleem' niet en wordt de pakketsnelheid bijna altijd gehaald. Wil je meer weten over internetproviders en hoe ze scoren op kwaliteit van diensten en klantenservice? Check dan de laatste resultaten van de Providermonitor.

Maakt KPN beloftes waar?

KPN kondigde al bij de marktanalyses van de Autoriteit Consument en Markt in 2014 aan het DSL-netwerk te upgraden naar VDSL, zodat snelheden tot 100 Mbps kunnen worden gehaald. Volgens bovenstaande berekeningen kon in juli 2015 net meer dan 1 miljoen adressen een internetsnelheid van 100 Mbps krijgen. Hierbij gaan we uit van totaal zo'n 9 miljoen DSL-aansluitingen in Nederland. We gaan de uitrol en upgrade van DSL naar VDSL volgen, want we vinden het belangrijk dat consumenten meer keuze hebben voor snel internet.

Eerlijk over internetsnelheden!

Naast dat we het belangrijk vinden dat er meer keuze komt voor snel internet, vinden wij het ook belangrijk dat consumenten bij het kiezen van een internetpakket worden geïnformeerd over de internetsnelheid die ze écht krijgen. Bovendien moet deze snelheid in het contract worden opgenomen, zodat consumenten daar rechten aan kunnen ontlenen. Daarom startte de Consumentenbond in november 2014 de actie 'eerlijk over internetsnelheden'. Dankzij de actie tonen nu ook Solcon, XS4ALL, Stipte en als laatste ook Tele2 de snelheid die écht haalbaar is op jouw adres.

Doe de postcodecheck

Zoek je een nieuw pakket bij een provider, bepaal dan eerst welke internetsnelheid je nodig hebt. Als snel internet belangrijk is, bijvoorbeeld een downloadsnelheid van 30 Mbps of meer - doe dan de postcodecheck op de website van de provider, want op sommige adressen kan het aanbod vies tegenvallen. Met de postcodecheck kun je door het invullen van je postcode op de website van de provider (en dus niet met een reactie hieronder) nagaan welke snelheid daadwerkelijk wordt geleverd. Bij kabel en glasvezel hoef je deze check niet te doen.

