Openbaarheid moet!

Al jaren strijdt de Consumentenbond voor openbaarmaking van de inspectiegegevens van de NVWA. De gegevens over de hygiëne in de horeca worden nu al veel te lang geheim gehouden.

Sinds een aantal jaren maakt de NVWA een deel van de inspectieresultaten openbaar, op een goed verborgen plekje op de website en op een voor consumenten moeilijk te begrijpen manier.

Dat dit anders kan bewijzen de Deense voedselautoriteit en de Britse Food Standards Agency. In beide landen kunnen consumenten bij de ingang van het restaurant zien hoe de laatste inspectie van de hygiëne uitpakte. Er zijn alleen maar argumenten vóór openbaarmaking. Uit onderzoeken van de Consumentenbond, de Deense Voedselautoriteit en onderzoekbureau Research voor Beleid blijkt onder meer dat:

98% van de consumenten openbaarmaking wil;

de meeste bedrijven willen dat de inspectiegegevens openbaar zijn;

de openbaarmaking leidt tot een beter nalevingsniveau van de regelgeving en dus tot veiliger voedsel.

Tegenwerking

Brancheorganisaties die de bedrijven vertegenwoordigen werken de openbaarmaking nu al jaren tegen, door het stellen van onhaalbare voorwaarden en door de voortgang van het proces te vertragen met procedurele verzoeken. Dit is opmerkelijk omdat uit de Beleidsevaluatie blijkt dat bedrijven zèlf voor openbaarmaking zijn.

Koninklijke Horeca Nederland was eerst tegen, maar is nu vóór openbaarmaking met het stoplichtsysteem. Een goede ontwikkeling, mits de 'eigen verklaring' waarvan nu sprake is, niet wordt ingevoerd.

