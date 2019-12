Over de actie

De NVWA is al jaren bezig met het transparanter maken van informatie over de hygiëne-inspecties die worden uitgevoerd. Helaas heeft de consument daar tot nu toe nog weinig van gemerkt. Dat gaat veranderen: de NVWA heeft beloofd inspectieresultaten van de hele horecasector openbaar te maken. Sinds een jaar kun je al wel zien hoe het is gesteld met de hygiëne in lunchrooms, maar sindsdien is het stil geworden.

Wat is het probleem?

In Nederland lopen jaarlijks naar schatting 300.000 tot 750.000 mensen een voedselinfectie of -vergiftiging op. Een groot deel hiervan is het gevolg van slechte naleving van de hygiënewetgeving in horecagelegenheden. Uit de laatst bekende gegevens van de NVWA blijkt dat de horecasector het het slechts doet van alle ambachtelijke sectoren. Bij maar liefst 32% van de inspecties in de horeca moest de NVWA maatregelen treffen. Deze beelden op de website van de NVWA laten niets te raden over: Of eigenlijk laten de beelden wél veel te raden over: consumenten moeten maar raden bij welke bedrijven deze wantoestanden zich afspelen! Nu weet alleen de inspecteur van de NVWA dit.

De NVWA heeft aangekondigd de gegevens eindelijk openbaar te maken, iets waar de Consumentenbond al lang voor pleit.

Ons doel

De Consumentenbond is verheugd dat de gegevens van (vaak gebrekkige) hygiëne in restaurants en andere horecagelegenheden eindelijk openbaar worden gemaakt. Maar sinds de publicatie van de gegevens over lunchrooms, zijn er geen gegevens meer gepubliceerd over andere sectoren in de horeca. Wij willen dat de NVWA voortgang maakt met het openbaar maken van gegevens van andere sectoren. Dit duurt nu al veel te lang. Bekend is dat er veel weerstand is vanuit de lobbyorganisaties VNO-NCW, FNLI (de levensmiddelenindustrie) en CBL (de supermarkten). Die zijn niet zo happig op openbaarmaking en proberen besluitvorming te vertragen.

Eerder succes

In 2013 voerden we in het kader van 'Kijkje in de keuken' actie tegen plannen van de NVWA om de 'slagers hun eigen vlees te laten keuren'.

De NVWA had een stoplichtsysteem opgezet waarbij consumenten kunnen zien of een bedrijf hygiënisch werkt:

Rood: risico voor voedselveiligheid;

Oranje: verbetering nodig;

Wit: te weinig bekend;

Groen: bedrijf voldoet aan de regels.

Omdat de NVWA te weinig middelen had om alle bedrijven te controleren, zouden veel zaken geen beoordeling krijgen. Daarom wilde de NVWA horecaondernemers zelf laten bepalen of zij een groene beoordeling krijgen. De Consumentenbond vond dit onacceptabel en voerde hiertegen actie. Mét succes. Door de actie en ons overleg met de NVWA heeft dit overheidsorgaan besloten dat alle horecaondernemingen die zichzelf beoordelen, op korte termijn alsnog een bezoek van de NVWA krijgen om dit te controleren!