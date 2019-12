Vieze toestanden

Het gaat er in de horeca niet altijd even hygiënisch aan toe. Maar dat blijft voor consumenten vaak onzichtbaar. Inspecties van de Consumentenbond leveren vaak opmerkelijke resultaten op.

Tijdens ons onderzoek naar de hygiëne in shoarmazaken kwamen we bijvoorbeeld een papagaai tegen in een kooi bij de vleesopslag en hing er in één zaak groen beschimmeld vlees in de (ook deels beschimmelde) koelcel. Volgens de uitbater was het een 'lokale Turkse specialiteit'. Tekenend was het bordje 'Handen wassen is verboden' bij de kraan in één van de zaken, volgens de eigenaar maakte handen wassen te veel rommel. Verder kwam onze controleur een aantal veelvoorkomende overtredingen tegen zoals rauw vlees tussen bereide producten of (gebruikte) vleesrollen op de grond in de vriezer.

Slechts in een kwart van de geïnspecteerde zaken was de hygiëne in orde.

In 2006 inspecteerde de Consumentenbond de hygiëne in wegrestaurants. 23 van de 28 zaken scoorden voldoende, maar bij 3 zaken mochten we niet naar binnen en bij 2 mochten we geen monsters van de producten nemen voor laboratorium onderzoek. Je vraagt je af wat ze te verbergen hebben?

Bij de test van pannenkoekenrestaurants in 2006 bleek dat het in die branche vrijwel net zo erg is als bij de shoarmazaken. Slechts een derde van de restaurants waar we binnenkwamen presteerde voldoende. Bij 4 restaurants werd onze inspecteur geweigerd en waar de inspecteur wel naar binnen mocht, constateerde hij onder andere schimmelvorming in een magazijn en het afdeppen van vette pannenkoeken met een vieze handdoek.

De eigenaren van Wokrestaurants hadden in 2007, ondanks de open keuken, geen behoefte aan onze inspectie. Slechts in 8 van de 26 geselecteerde restaurants was een inspecteur welkom; een bedroevend resultaat. Opmerkelijk ook, want in deze branche lijkt verder weinig mis: de testresultaten van de restaurants die wél meededen, bleken heel goed.

In 2009 waren we niet welkom bij de meeste Chinese restaurants. We haalden daarom afhaalmaaltijden en testten deze in het laboratorium. Daarbij kwamen we behoorlijk wat maaltijden tegen die te veel bacteriën bevatten. Sommige gerechten waren regelrecht gevaarlijk.