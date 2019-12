Bolletje Nijntje Babybiscuit

Met deze Nijntje-koekjes zet Bolletje zijn tanden in de moeders van baby's. Hoewel baby’s geen koekjes nodig hebben, zou je dat bijna denken door de claims als ‘speciaal ontwikkeld voor baby’s’ en ‘rijk aan ijzer en calcium’.

Toch zijn de koekjes niet overdreven gezond, en al helemaal niet gezonder dan een volkorenbiscuitje. Daar zitten méér vezels, minder suiker, minder vet en minder calorieën in. Weliswaar geen ijzer of calcium, maar dat halen baby’s uit borst- of flesvoeding. En uit groente of fruit, maar niet uit koek.