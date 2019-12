Wat is ons doel?

Maatregelen

Wij willen een krachtig pakket aan wettelijke maatregelen om de marketing van ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen en kinderen echt te beschermen.

Er zijn heldere voedingscriteria nodig: kindermarketing mag uitsluitend voor voedingsmiddelen die een positief effect hebben op de gezondheid. Dit zijn de voorkeursproducten binnen de basisproductgroepen van de Richtlijnen Voedselkeuze van het Voedingscentrum.

Kinderidolen, animatiefiguren, winacties, spaaracties, prijsvragen, spelletjes en meer van dergelijke marketinginstrumenten mogen niet (meer) worden ingezet voor ongezonde producten.

Alliantie

Niet alleen de Consumentenbond strijdt voor deze maatregelen. Samen met andere organisaties en wetenschappers bundelen we de krachten in de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. Dit brede samenwerkingsverband streeft naar een stevig pakket aan wettelijke maatregelen om de op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen. De Alliantie zal aandringen op wetgeving, omdat zelfregulering van de zijde van de voedingsindustrie slechts met kleine stapjes gaat en onvoldoende resultaat oplevert om kinderen echt te beschermen. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is in februari 2015 opgericht en bestaat uit:

Consumentenbond

Diabetes Fonds

Gemeente Rotteram

GGD Amsterdam

Hartstichting

Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas

Nederlandse Obesitas Vereniging

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Obesitas Vereniging

Ouders van Waarde

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Wetenschappers van Kinder Obesitas Centrum Heideheuvel

Unicef

Universiteit Maastricht

Vrije Universiteit Amsterdam, hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell en directeur van de afdeling Gezondheidswetenschappen.

Lees het volledige position paper: Marketing van voedingsmiddelen gericht op kinderen: mag het gezonder?! op www.stopkindermarketing.nl.

Bekijk onze actie tegen Ongezonde Kindermarketing