Kindermarketing Ella's Kitchen
Gepubliceerd op:18 februari 2015

Vrolijke kleuren en kindertekeningen op de verpakking als marketingtrucjes richting kinderen. Maar, als ouder wordt je flink op het verkeerde been gezet met deze biologische appel en aardbei koekjes. Klinkt toch heel verantwoord? Let op: ze bevatten wel net zoveel calorieën per portie als een gemiddelde mueslireep voor volwassenen!