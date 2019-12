Kellogg's Frosties

Kellogg's is één van de bedrijven die in Brussel het hardst lobbyt om een gezond imago te behouden. Geld noch moeite worden gespaard om er aan te blijven herinneren dat ontbijten belangrijk is voor de gezondheid, én om aan te tonen dat ze verantwoord bezig zijn, ook qua kindermarketing.

Helaas bevatten de ontbijtgranen vaak grote hoeveelheden suiker. De Frosties maken gebruik van kinderheld Tony de Tijger en om de consumptie te bevorderen, kun je sparen voor 'smul-en-slurpkommen' en lepels met je eigen naam. De honeypops van Kellogg's zitten nét onder de 30% suiker, zodat Kellogg's ook de (door de industrie zelf bedachte) regels voor tv- en internetreclame kan omzeilen, en dus altijd en overal op mag maken.