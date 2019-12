Yoda uit Star Wars kijkt iets naar beneden, waardoor hij kinderen precies in de ogen kijkt. Dat is natuurlijk niet per ongeluk, het is een van de trucs die fabrikanten gebruiken om kinderen in te pakken. De ouders worden gepaaid door de claims 'multigranen' en een 'bron van vezels'. Dat zal best, maar de 4 koekjes die in een zakje zitten, bevatten evenveel calorieën als een kroket.