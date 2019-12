Een winning team in deze doos: chocola en Frozen-stickers. Door de claims op de verpakking zou je bijna denken dat deze Frozen-chocolaatjes gezond zijn. 'Er zitten geen noten en geen kunstmatige smaakstoffen in', benadrukt de fabrikant om de ouders gerust te stellen. Dat er heel veel suiker in zit, staat er dan weer niet bij. Bijna 4 klontjes per zakje chocolaatjes.