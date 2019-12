Sesamstraatkoekjes grootste Zoethoudertje!

41 procent van de stemmers in april vond dat fabrikant LAFOOD van de drie genomineerden het verst gaat met kindermarketing. LAFOOD maakt slim gebruik van Sesamstraat om kinderen aan zich te binden. LAFOOD is daarmee de 'winnaar' van de verkiezing van het Zoethoudertje van de maand april.

LAFOOD wint nipt van Dr Oetker

LAFOOD werd bij de verkiezing op de hielen gevolgd door Dr Oetker (40% van de stemmen) die ongezonde toetjes intensief promoot richting kinderen. Hekkensluiter is Venz die met zijn kindermarketing voor hagelslag 19% van de stemmen binnenhaalde.

Brief naar LAFOOD

LAFOOD heeft naar aanleiding van de verkiezing inmiddels bericht van ons gehad, en wij hebben hierbij aangedrongen om te stoppen met marketing richting kinderen.

Zoethoudertje van de maand mei

Met het aanspreken van LAFOOD is het probleem rondom kindermarketing nog lang niet opgelost. In de maand mei is er een nieuwe verkiezing voor het zoethoudertje van de maand, waarin we opnieuw drie fabrikanten hebben geselecteerd.

Stem op het zoethoudertje van de maand mei en laat de fabrikant middels jouw stem weten dat je tegen ongezonde kindermarketing bent!