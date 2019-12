Lay’s Patatas Bravas Flavour

Met het eten van chips kun je prijzen winnen: een citytrip, een Sony PS4 of een voetbal.

Meedoen is heel gemakkelijk: alleen even een foto van je gezicht boven actieverpakking maken en die uploaden op de site van Lay’s. Maar als je hem deelt via Twitter, Facebook of Instagram maak je meer kans. De fabrikant hanteert de slogan ‘Win elke dag prijzen’! Elke dag een nieuwe zak lijkt ons wat veel: per zak zit 3 gram zout, de helft van wat je maximaal binnen zou moeten krijgen per dag.

Update 9 november 2016

Lay’s neemt onze kritiek serieus en heeft ons laten weten het beleid rondom deze actie aan te scherpen. Lay’s benadrukt dat de actie niet voor kinderen jonger dan 13 jaar is, ook al reageren er toch jonge kinderen op de actie.

Lay’s wil zich houden aan de internationale afspraken die de fabrikant gemaakt heeft om kindermarketing terug te drinken. Daarom zal Lay’s duidelijker zal communiceren dat de actie niet voor jonge kinderen geldt en jonge inzendingen zeker niet aanmoedigen.