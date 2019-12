Home

Kindermarketing Lotus Dinosaurus
Gepubliceerd op:18 februari 2015

Superleuke koekjes voor kinderen, in de vorm van een dinosaurus en met vrolijke kleurtjes op de verpakking. Peijnenburg maakt voor dit product met een stoer jongetje dat op een dinosaurus klimt. Per zakje van 3 koekjes maar liefst 282 kilocalorie├źn! Peijnenburg zelf beweert dat een portie maar 1 koekje is. Tja, welk kind laat nou die 2 andere koekjes liggen?