Met de Smartiesdoosjes kun je een puzzeltje maken: door 2 doosjes op elkaar te zetten ontstaat er een figuurtje. Hopelijk bedoelt de fabrikant hier niet mee dat kinderen 2 doosjes per keer op moeten eten, want 1 doosje is een prima portie voor kinderen. Al blijven het chocoladesnoepjes met het vele suiker en verzadigd vet.