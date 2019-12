Extra maatregelen kindermarketing noodzakelijk

Onlangs stuurde Staatssecretaris Blokhuis een onafhankelijke evaluatie van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RvV) aan de Tweede Kamer. De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding*, waarvan de Consumentenbond medeoprichter is, is blij met de onafhankelijke evaluatie. Eerder onafhankelijk onderzoek stamt uit 2011.

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Panteia en laat zien dat de huidige zelfregulering via de RvV onvoldoende werkt. Vooral via advertenties in digitale media worden de regels overtreden en wordt reclame voor ongezonde voeding direct aan kinderen gericht. Volgens de Alliantie toont dit aan de scherpere regelgeving hard nodig is.

De Alliantie gaat graag met staatssecretaris Blokhuis in gesprek over scherpere regelgeving. De huidige zelfregulering door de industrie is duidelijk niet voldoende.

Beperking kinderidolen op verpakkingen

De staatssecretaris benoemt in zijn brief aan de Tweede kamer dat de industrie (fabrikanten verenigd in de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie) een beperking op het gebruik van kinderidolen op verpakkingen gaat invoeren in de RvV. Daarmee lijkt een einde aan deze vorm van kindermarketing in zicht. Dit gaat na de zomer in, maar helaas met een overgangsregeling van twee jaar.

Ook blijft kindermarketing voor producten die aan de eigen voedingscriteria van de industrie voldoen hiermee toegestaan. Het onderzoek door Panteia laat zien dat de industriecriteria om gezond van ongezond te scheiden niet voldoen aan die van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Dit toonde het Voedingscentrum zelf vorig jaar al aan.

Recht om op te groeien in een gezonde omgeving

Het standpunt van de Alliantie is glashelder: alleen kindermarketing voor producten binnen de Schijf van Vijf. Dit geldt ook voor het gebruik van kinderidolen. Alleen dan hebben kinderen de mogelijkheid om op te groeien in een gezonde omgeving.

*De Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding is een actief samenwerkingsverband van organisaties die de strijd aangaan tegen op kinderen gerichte marketing van ongezonde voedingsmiddelen.