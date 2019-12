Er zit volkorenmeel in deze koekjes, en ook zijn ze 'rijk aan vezels'. Misschien benadrukt de fabrikant dit om de aandacht af te leiden van de rest? Er zit namelijk flink wat suiker en vet in deze koekjes. De koekjes zijn ook nog eens per 2 verpakt, waardoor je peuter zo maar even 130 kilocalorieën opeet. Dat is een erg groot tussendoortje voor kleine kinderen.