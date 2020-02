Nieuwe reclamecode kidsmarketing is wassen neus

Nieuws|De Consumentenbond ziet niets in de voorgestelde nieuwe reclamecode kidsmarketing. Directeur Bart Combée spreekt van een ‘wassen neus’. Morgen (donderdag 17 december) vergadert het bestuur van de Stichting Reclame Code over de nieuwe regels voor commercials en advertenties voor voedingsmiddelen gericht op kinderen tot 12 jaar. De bond zal tijdens de vergadering niet instemmen met de voorgestelde reclamecode en roept de ministers Klink en Rouvoet nogmaals op om met wetgeving te komen.

Begin 2009 hebben Klink (Volksgezondheid) en Rouvoet (Jeugd & Gezin) in de Nota Overgewicht aangegeven dat zij – net als de Consumentenbond – af willen van reclame voor snoep, chips, fris en ijs gericht op kinderen tot 12 jaar. De ministers kiezen daarbij voor de weg van zelfregulering. De Consumentenbond constateert echter dat het tot nu toe met zelfregulering onmogelijk blijkt om tot sluitende en doeltreffende afspraken te komen. De voorgestelde reclamecode is daarvan het bewijs. De bond wijst erop dat dit het moment is waarop de ministers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Bart Combée: 'Als er nu niet wordt ingegrepen, dan is het kabinet over een paar jaar medeplichtig aan de verdere stijging van het aantal kinderen met overgewicht en alle gezondheidsrisico’s en maatschappelijke problemen die daar het gevolg van zijn.'

Groot probleem

Overgewicht bij kinderen is een groot probleem: het aantal te dikke kinderen neemt elk jaar toe. Dat kost de maatschappij momenteel al € 1,2 miljard per jaar aan medische kosten. De Consumentenbond en de Nederlandse Hartstichting strijden daarom al jaren voor een stop op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen tot 12 jaar.