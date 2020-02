Reclamecode kidsmarketing: ‘Nu of nooit’

Tal van wetenschappers, maatschappelijke organisaties en politici steunen de code. Het voorstel ligt nu bij de koepel van levensmiddelenfabrikanten (FNLI). De bond eist uiterlijk 15 juni duidelijkheid. Een week later (22 juni) buigt de Tweede Kamer zich over de Nota Overgewicht. Als de FNLI de nieuwe code afwijst, is wetgeving de enige mogelijkheid om reclame voor ongezonde voeding alsnog aan banden te leggen. Dan is de Tweede Kamer aan zet.

Onderschatting

De ministers Klink (Volksgezondheid) en Rouvoet (Jeugd & Gezin) geven in de Nota Overgewicht aan dat zij af willen van reclame voor snoep, chips, fris en ijs gericht op kinderen tot 12 jaar. De Consumentenbond pleit daar al jaren voor, maar de levensmiddelenindustrie onderschat de problematiek en wil niet verder gaan dan een leeftijdsgrens van 7 jaar.

