Robinsons Fruit Shoot Aardbei en Framboos

Door Fruitshoot te drinken kon je kans maken op een auditie voor de film 'Dropping', een initiatief van Robinsons. Hoewel de actie voorbij is, blijft de website van Robinsons interessant voor kinderen: hier kunnen ze onder andere bijblijven over de film. Door de naam Fruitshoot, het fruit op de flesjes en de extra vitamines lijkt het drankje meer dan het is. Hoe je het ook wendt of keert, de fruitshoot blijft limonade met zo’n 4 klontjes suiker per flesje.