Dit Cars-sapje zal veel peuterjongetjes aanspreken. Wie kent ze niet, Takel en Bliksem McQueen? In de limonade zit (al is het minder dan in de meeste reguliere sapjes) flink wat suiker. De toegevoegde vitamine C doet daar niks aan af. Wij vragen ons af: waarom promoot Roosvicee juist dit drankje onder kinderen? In Roosvicee 50/50 zit nóg minder suiker dan in deze '30% minder suiker-variant'.