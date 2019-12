La Food Sesamstraat ABC Koekjes

Sesamstraat is natuurlijk voor hele kleine kinderen, terwijl de levensmiddelenindustrie toch echt beloofd heeft geen reclame meer richting kinderen onder de 7 jaar te maken. Doordat verpakkingen uit zijn gesloten van deze belofte, kan de fabrikant van deze koekjes tóch zijn gang gaan. Om ouders geen schuldgevoel te geven, wordt er voor een deel volkorenmeel gebruikt voor deze koekjes. Helaas stopt de fabrikant er ook gewone bloem in plus een flinke scheut suiker. De porties zijn bovendien te groot om nog gezond te zijn voor kinderen.

En de appels dan, die zijn toch gezond? Helaas: het betreft geen echte appels maar slechts een smaakstof.