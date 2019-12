Home

Kindermarketing Van Delft Likkoekjes Gepubliceerd op:18 februari 2015

De likkoekjes van Van Delft bevatten allerlei voor kinderen leuke spreuken zoals 'cool' en 'yes I do'. Ook de vrolijke kleurtjes zullen menig kind aanspreken. Om er een gezond tintje aan te geven noemen we het product fruitig. Handig! Dan went je kind direct aan de smaak van fruit en dat is toch alleen maar gezond, nietwaar?