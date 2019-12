Venz hagelslag puur

Voedselgigant Heinz heeft plechtig beloofd uiterst terughoudend te zijn met marketing richting kinderen. Blijkbaar vonden ze dat bij de Venz-hagelslag niet nodig. Kinderen worden uitgenodigd zoveel mogelijk hagelslag te eten door een winactie. Vind je een dukaat dan moet je naar de website om te checken of je hebt gewonnen. Niet gewonnen? Zeur dan bij je ouders om een nieuw pak. Ook kun je zoeken naar de funnies in de hagelslag. Wat extra op je boterham strooien, vergroot de kans op zo'n leuke funnie!

De piraten op het pak en de leuke website met de avonturen van de familie Venz maken de 'terughoudendheid' met reclame in de richting van kinderen van het bedrijf helemaal af. Dat dachten we! Er blijkt ook nog een kant-en-klare spreekbeurt te vinden op de site, zo kun je ál je klasgenootjes vertellen dat hagelslag van cacao gemaakt is. De informatie dat hagelslag boordevol suiker en vet zit, moet je ergens tussen de regels door lezen.